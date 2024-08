FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine RS Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RS Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das RS Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 264,542 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.08.2024 auf 7,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 395,55 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,04 Prozent.

Alle RS Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at