FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Smiths-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Smiths-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smiths-Papier bei 14,64 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hat, hat nun 6,831 Anteile im Depot. Die gehaltenen Smiths-Aktien wären am 23.02.2024 111,65 GBP wert, da der Schlussstand 16,35 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Smiths bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at