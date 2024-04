FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingebracht

Am 15.04.2023 wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,66 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 60,024 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 16,49 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 989,80 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,02 Prozent.

Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at