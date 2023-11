FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Admiral Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 19,77 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 505,945 Admiral Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 149,51 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 17.11.2023 auf 25,99 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,50 Prozent zugenommen.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at