FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Associated British Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Associated British Foods-Papier bei 22,43 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,583 Associated British Foods-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2023 auf 24,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 094,52 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 9,45 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 18,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at