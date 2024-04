FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.04.2019 wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Associated British Foods-Papier bei 24,77 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 403,714 Associated British Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 24,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 729,51 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 18,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at