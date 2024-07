FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: Diese Dividende sieht BT Group für Anleger vor

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert BT Group am 11.07.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,08 GBP für das Jahr 2024. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Alles in allem schüttet BT Group 759,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die BT Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,07 Prozent aufgebessert.

BT Group-Aktien-Dividendenrendite

Letztlich notierte das BT Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 1,41 GBP. Heute wird die BT Group-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der BT Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die BT Group-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die BT Group-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent. Die Dividendenrendite von BT Group zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 5,28 Prozent.

BT Group-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von BT Group via London um 24,88 Prozent reduziert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 872,61 Prozent statt.

Dividendenschätzung von BT Group

Für 2025 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,08 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,82 Prozent sinken.

Basisdaten von BT Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens BT Group beträgt aktuell 13,622 Mrd. GBP. Das BT Group-KGV beträgt aktuell 12,60. Im Jahr 2024 erwirtschaftete BT Group einen Umsatz von 20,835 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,09 GBP.

Redaktion finanzen.at