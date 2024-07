FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie gebracht.

Am 15.07.2021 wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 385,802 ConvaTec-Papiere. Die gehaltenen ConvaTec-Aktien wären am 12.07.2024 946,76 GBP wert, da der Schlussstand 2,45 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte ConvaTec einen Börsenwert von 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at