FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie gebracht.

Am 30.10.2022 wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,16 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 462,535 ConvaTec-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 931,54 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,85 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at