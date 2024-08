FTSE 100-Titel D S Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein D S Smith-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in D S Smith-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.08.2023 wurde die D S Smith-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des D S Smith-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,98 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die D S Smith-Aktie investiert, befänden sich nun 3 351,206 D S Smith-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen D S Smith-Papiere wären am 09.08.2024 14 705,09 GBP wert, da der Schlussstand 4,39 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,05 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für D S Smith eine Börsenbewertung in Höhe von 6,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

