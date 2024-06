FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Frasers Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 19.06.2023 wurde die Frasers Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,449 Frasers Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,63 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 211,38 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Frasers Group belief sich zuletzt auf 3,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at