FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Informa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Informa-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,07 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 141,403 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2024 auf 8,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 182,69 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 182,69 GBP, was einer positiven Performance von 18,27 Prozent entspricht.

Insgesamt war Informa zuletzt 11,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at