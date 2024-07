FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Marks Spencer für Anteilseigner vor

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Marks Spencer-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Marks Spencer am 02.07.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,03 GBP beschlossen. Die Gesamtausschüttung von Marks Spencer beziffert sich auf 19,60 Mio. GBP.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Marks Spencer-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 2,85 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Marks Spencer, demnach wird die Marks Spencer-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Marks Spencer-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 1,13 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Marks Spencer-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Marks Spencer via London 45,64 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 103,37 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Marks Spencer

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,06 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,22 Prozent zulegen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Marks Spencer

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Marks Spencer beträgt aktuell 5,811 Mrd. GBP. Das Marks Spencer-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 12,13. 2024 setzte Marks Spencer 13,040 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,22 GBP.

Redaktion finanzen.at