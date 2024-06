FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Pearson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,21 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 121,862 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 31.05.2024 auf 9,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 155,25 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,53 Prozent angewachsen.

Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 6,44 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at