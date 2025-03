FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Der Handel in London verlief heute in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8 701,99 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,678 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 706,66 Punkten in den Handel, nach 8 706,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 742,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 665,26 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,807 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 662,97 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 20.12.2024, bei 8 084,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 737,38 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 908,82 Punkte. Bei 8 160,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 3,09 Prozent auf 15,69 GBP), Prudential (+ 2,92 Prozent auf 7,97 GBP), Pershing Square (+ 2,87 Prozent auf 37,96 GBP), Experian (+ 2,76 Prozent auf 36,16 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,74 Prozent auf 112,50 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Pearson (-5,71 Prozent auf 11,98 GBP), M&G (-3,81 Prozent auf 2,17 GBP), Compass Group (-3,68 Prozent auf 24,08 GBP), Beazley (-3,62 Prozent auf 8,66 GBP) und 3i (-3,30 Prozent auf 36,89 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149 523 185 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 219,116 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,56 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die B&M European Value Retail SA Reg-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

