FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,33 EUR. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,125 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 08.04.2024 201,98 EUR wert, da der Schlussstand 32,98 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 101,98 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 207,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at