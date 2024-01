FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Spirax-Sarco Engineering-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Spirax-Sarco Engineering-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 116,85 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 85,580 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 426,19 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 03.01.2024 auf 98,46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,74 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 7,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at