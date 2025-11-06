FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.11.2022 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Spirax-Sarco Engineering-Papier 108,05 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,255 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 661,73 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 05.11.2025 auf 71,50 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,83 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at