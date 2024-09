FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.09.2021 wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Standard Chartered-Anteile an diesem Tag 4,34 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, befänden sich nun 23,041 Standard Chartered-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,98 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 20.09.2024 auf 7,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +74,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Standard Chartered eine Börsenbewertung in Höhe von 18,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

