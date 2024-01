FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr verloren

Am 08.01.2023 wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Standard Chartered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 433,075 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2024 gerechnet (6,52 GBP), wäre das Investment nun 9 337,92 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 6,62 Prozent vermindert.

Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 17,35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at