FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Admiral Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 77,942 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 188,62 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 118,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 8,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

