FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Admiral Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Admiral Group-Anteile an diesem Tag bei 36,72 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,233 Admiral Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 806,10 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 16.08.2024 auf 29,60 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 19,39 Prozent verkleinert.

Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 9,06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at