FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Barratt Developments-Dividende gekürzt

Barratt Developments-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Barratt Developments-Ausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Barratt Developments am 23.10.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,16 GBP. Damit wurde die Barratt Developments-Dividende im Vorjahresvergleich um 52,94 Prozent nach unten angepasst. Die gesamte Dividendenausschüttung von Barratt Developments beläuft sich auf 270,60 Mio. GBP. Das kommt einer Verringerung der Barratt Developments- Gesamtausschüttung um 24,83 Prozent gleich.

Entwicklung der Barratt Developments-Dividendenrendite

Die Barratt Developments-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 4,85 GBP in den Feierabend. Heute wird die Barratt Developments-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Barratt Developments-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Barratt Developments weist für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 8,15 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von Barratt Developments via London um 24,88 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 279,30 Prozent stärker zugenommen als der Barratt Developments-Kurs.

Dividendenaussichten von Barratt Developments

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0,16 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,25 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Barratt Developments

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments beträgt aktuell 6,821 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Barratt Developments beläuft sich aktuell auf 40,08. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Barratt Developments auf 4,168 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,12 GBP aus.

Redaktion finanzen.at