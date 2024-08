FTSE 100-Wert D S Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in D S Smith von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in D S Smith eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das D S Smith-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das D S Smith-Papier bei 3,69 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 27,086 D S Smith-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,62 GBP, da sich der Wert einer D S Smith-Aktie am 26.07.2024 auf 4,56 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,62 Prozent angezogen.

D S Smith war somit zuletzt am Markt 6,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at