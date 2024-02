FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Verlust hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit Endeavour Mining-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Endeavour Mining-Anteile an diesem Tag 28,15 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,552 Endeavour Mining-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Endeavour Mining-Anteile wären am 26.02.2024 77,55 CAD wert, da der Schlussstand 21,83 CAD betrug. Das entspricht einem Schwund von 22,45 Prozent.

Der Börsenwert von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 10,98 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at