FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Glencore-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, befänden sich nun 308,452 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Glencore-Anteile wären am 10.06.2024 1 467,61 GBP wert, da der Schlussstand 4,76 GBP betrug. Damit wäre die Investition 46,76 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 57,20 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at