FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie Investoren gebracht.

Die Informa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,06 GBP. Bei einem Informa-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 416,832 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Anteile wären am 08.07.2024 12 099,74 GBP wert, da der Schlussstand 8,54 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 12 099,74 GBP entspricht einer Performance von +21,00 Prozent.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at