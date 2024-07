FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intermediate Capital Group-Investment verdienen können.

Am 01.07.2019 wurden Intermediate Capital Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,163 Intermediate Capital Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,30 GBP, da sich der Wert einer Intermediate Capital Group-Aktie am 28.06.2024 auf 21,82 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 156,30 GBP entspricht einer Performance von +56,30 Prozent.

Intermediate Capital Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

