FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in J Sainsbury bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 3,89 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 257,334 J Sainsbury-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 695,57 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 01.09.2023 auf 2,70 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 30,44 Prozent.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at