FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie gebracht.

Am 19.06.2021 wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,70 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,209 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 926,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,34 Prozent.

Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 4,57 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at