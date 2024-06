FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.06.2019 wurde das Pershing Square-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,74 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 72,780 Pershing Square-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2024 auf 42,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 065,50 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206,55 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at