FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Rightmove von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurden Rightmove-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,65 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investierten, hätten nun 176,991 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2024 996,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,63 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 0,35 Prozent gleich.

Rightmove wurde am Markt mit 4,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at