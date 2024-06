FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Sage eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Sage-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,56 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investierten, hätten nun 15,239 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,20 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 04.06.2024 auf 10,25 GBP belief. Mit einer Performance von +56,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Sage zuletzt 10,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at