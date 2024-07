FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Severn Trent-Aktien gewesen.

Am 25.07.2019 wurde das Severn Trent-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 20,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,931 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2024 gerechnet (24,87 GBP), wäre das Investment nun 122,63 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 22,63 Prozent gleich.

Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at