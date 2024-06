FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114,15 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 8,760 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 761,72 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 12.06.2024 auf 86,95 GBP belief. Mit einer Performance von -23,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Spirax-Sarco Engineering einen Börsenwert von 6,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at