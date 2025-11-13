FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 115,47 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 86,602 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 135,73 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 12.11.2025 auf 70,85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 38,64 Prozent verkleinert.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

