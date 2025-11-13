|Lukratives Spirax-Sarco Engineering-Investment?
|
13.11.2025 10:04:25
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 115,47 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 86,602 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 135,73 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 12.11.2025 auf 70,85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 38,64 Prozent verkleinert.
Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.