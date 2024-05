FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: StJamess Place-Dividende gekürzt

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich StJamess Place-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel StJamess Place am 15.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,24 GBP. So ermäßigte sich die StJamess Place-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 54,72 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der StJamess Place-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 4,85 GBP. Der Dividendenabschlag auf die StJamess Place-Aktie erfolgt am 16.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der StJamess Place-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2023 weist der StJamess Place-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,49 Prozent auf. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 4,82 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der StJamess Place-Aktienkurs via London 56,91 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -25,93 Prozent dennoch stärker zugenommen als der StJamess Place-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel StJamess Place

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,18 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,76 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie StJamess Place

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens StJamess Place beläuft sich aktuell auf 2,709 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von StJamess Place beträgt aktuell 0,00. 2023 setzte StJamess Place 19,009 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,02 GBP.

Redaktion finanzen.at