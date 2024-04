FTSE 100-Wert Taylor Wimpey-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Wimpey-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Taylor Wimpey-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Taylor Wimpey-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Taylor Wimpey-Aktie letztlich bei 1,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Taylor Wimpey-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5 471,956 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 499,32 GBP, da sich der Wert eines Taylor Wimpey-Papiers am 28.03.2024 auf 1,37 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,01 Prozent.

Der Taylor Wimpey-Wert an der Börse wurde auf 4,84 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at