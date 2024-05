Fubon Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fubon Financial gab am 22.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fubon Financial 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 82,60 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fubon Financial 8,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at