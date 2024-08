FUCHS SE: Stefan Fuchs, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.08.2024 / 15:07 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameTitel:Vorname:StefanNachname(n):Fuchs2. Grund der Meldunga) Position / StatusPosition:Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameFUCHS SEb) LEI529900SNF9E1P5ZO4P98 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt:AktieISIN:DE000A3E5D56b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e)Volumen31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR3.407,40 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR5.111,10 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR3.407,40 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR1.703,70 EUR31,55 EUR3.407,40 EUR31,55 EUR18.740,70 EUR31,45 EUR2.044,25 EUR31,60 EUR316,00 EUR31,35 EUR3.229,05 EUR31,40 EUR1.287,40 EUR31,40 EUR1.318,80 EUR31,40 EUR4.364,60 EUR31,45 EUR1.572,50 EUR31,45 EUR5.692,45 EUR31,45 EUR3.616,75 EUR31,45 EUR4.340,10 EUR31,45 EUR2.799,05 EUR31,60 EUR979,60 EUR31,60 EUR5.940,80 EUR31,60 EUR2.338,40 EUR31,60 EUR1.643,20 EUR31,60 EUR5.245,60 EUR31,60 EUR63,20 EUR31,25 EUR1.718,75 EUR31,25 EUR1.718,75 EUR31,25 EUR5.156,25 EUR31,00 EUR2.883,00 EUR31,00 EUR558,00 EUR31,10 EUR1.866,00 EUR31,35 EUR125,40 EUR31,35 EUR125,40 EUR31,35 EUR219,45 EUR31,35 EUR313,50 EUR31,45 EUR4.434,45 EURd) Aggregierte InformationenPreisAggregiertes Volumen31,4709224 EUR111.910,60 EURe) Datum des Geschäfts2024-08-07; UTC+2f) Ort des GeschäftsName:XETRA - REGULIERTER MARKTMIC:XETA08.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandInternet:www.fuchs.com/gruppe Ende der MitteilungEQS News-Service Weiter zum vollständigen Artikel bei FUCHS PETROLUB AG Vz. Weiter zum vollständigen Artikel bei FUCHS PETROLUB AG Vz.