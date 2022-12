Führender Zahlungsinnovator wählt Verimatrix XTD-Technologie, um Cybersicherheit zu verbessern

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), das führende Unternehmen im Bereich der Versorgung der modernen vernetzten Welt mit menschenzentrierter Sicherheit, gab heute bekannt, dass Tidypay, ein Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen auf Enterprise-Ebene für Unternehmen jeder Größe mit Sitz in Norwegen, Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) Technologien für den Schutz und die Überwachung der Apps ausgewählt hat, auf denen die Lösungen des Anbieters basieren.

Tidypay ist ein führender europäischer Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit dem Ziel, den gesamten Zahlungsvorgang stark zu vereinfachen, und möchte mit Verimatrix XTD die Sicherheit für seine Lösungen Tidypay One, Tidypay eCom und Tidypay GO verbessern, die als Fundament seiner Services dienen, die integrierte POS-Systeme, Buchhaltungssysteme und individuelle mobile Standalone-Geräte umfassen. Mit Verimatrix XTD erhalten das Unternehmen, seine Partner und Benutzer bewährte Abwehrmaßnahmen gegen Repackaging von Anwendungen, Debugger, dynamische Modifizierung, Emulatoren, Reverse Engineering und mehr.

"Verimatrix teilt unsere Philosophie der Effizienz und Einfachheit, während das Unternehmen uns gleichzeitig die nötige Cybersicherheits-Expertise bietet, auf die sich unsere Zahlungslösungen verlassen", so Morgan Sellén, CEO von Tidypay. "Der einfach zu integrierende Zero-Code-Ansatz von Verimatrix bei der Bereitstellung dieser wichtigen App-Sicherheitsfunktionen ist genau das, was wir von einem Cybersicherheits-Partner erwarten, der uns helfen soll, die Sicherheitsaufstellung unserer Lösungen kontinuierlich zu überwachen."

"Wir freuen uns, melden zu können, dass wir mit Tidypay ein weiteres Unternehmen für Verimatrix gewinnen konnten, damit das Unternehmen die Cybersicherheit genießt, die es benötigt, um Umsätze zu schützen und gleichzeitig das Vertrauen und die Sorglosigkeit zu schaffen, die seine Benutzer verlangen", sagte Juha Högmander, Vice President der Cybersecurity-Sparte bei Verimatrix. "Wenn wichtige Transaktionsdienstleistungen bereitgestellt werden, von Zahlungen im Einzelhandlungen bis zum grenzübergreifenden Zahlungsverkehr, ist Sicherheit auf Anwendungs- und Geräteebene erforderlich, damit diese von Cyberkriminellen nicht als Zugangspunkt missbraucht werden. Die Entscheidung von Tidypay für Verimatrix XTD unterstreicht das Vertrauen, das führende Innovatoren unserem Schutz entgegenbringen."

Weitere Informationen über Verimatrix XTD finden Sie unter www.verimatrix.com/products/extended-threat-defense.

Über Tidypay

Tidypay ist ein PSP-Unternehmen, das in 32 europäischen Ländern zertifiziert ist und Zahlungsdienstleistungen vereinfacht. Seit 2021 bietet das Unternehmen effiziente und einzigartige PSP-Services. Von vollständig integrierten POS- und Buchhaltungssystemen bis hin zu mobilen Standalone-Geräten bietet Tidypay Zahlungslösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Tidypay ist auch auf Zahlungstechnologie der Enterprise-Ebene spezialisiert, die so flexibel ist, dass Unternehmen aller Größen und Formen Zahlungen annehmen und verarbeiten können. Unsere Dienstleistungen reichen derzeit von Tidypay One und Tidypay eCom bis hin zu Tidypay GO. Tidypay ist schon immer stolz auf seine Partnerschaften mit anderen Unternehmen und misst seinen Erfolg an dem Erfolg seiner Kunden. Wir möchten dies auch weiterhin voller Stolz fortsetzen, indem wir den Wert beider unserer Marken steigern. Besuchen Sie www.tidypay.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit, die für Menschen gemacht ist, zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Unternehmen zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

