Führungswechsel bei Hofer

Nach 32 Jahren beim Lebensmitteldiskonter Hofer geht Unternehmenschef Horst Leitner per Jahresende in Pension, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Seine Nachfolge in Österreich tritt Max Hofmarksrichter per 1. Jänner 2025. Derzeit ist der designierte CEO Mitglied im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe Aldi Süd in Deutschland.

Leitner ist den Angaben zufolge seit Dezember 2018 CEO der Hofer-Gruppe, zu der neben Hofer Österreich auch Aldi Suisse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien gehören.

Seine Agenden bei Aldi Suisse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien übernimmt ab 2025 Sean Sacher, derzeit Hauptgeschäftsführer International Finance & Administration der Aldi Süd KG.

In Österreich betreibt die Hofer KG mit Sitz in Sattledt (Oberösterreich) rund 540 Filialen mit mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hofer gehört zur Unternehmensgruppe Aldi Süd, die auf vier Kontinenten mit mehr als 7.000 Standorten in elf Ländern aktiv ist. Zu Hofer S/E gehören auch Aldi Suisse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien.

