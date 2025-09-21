Fünf Tote bei israelischem Angriff im Libanon

TEL AVIV/ BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanons sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Zwei weitere Personen seien bei dem Vorfall in Bint Dschubail verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, eine Drohne habe ein Motorrad und ein Fahrzeug in dem Ort mit zwei Raketen beschossen.

Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man habe in Bint Dschubail ein Mitglied der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah "ausgeschaltet". Dieser sei in Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarungen in einem zivilen Gebiet aktiv gewesen. Bei dem Angriff seien mehrere Zivilisten getötet worden. Die israelische Armee bedauere dies, man unternehme alles, um Zivilisten zu schonen. Der Vorfall werde untersucht.

Unter den Toten sollen US-Staatsbürger sein

Der libanesische Präsident Joseph Aoun warf Israel vor, immer wieder die Waffenruhevereinbarungen zu verletzen und sprach von einem "neuen Massaker" in Bint Dschubail. Parlamentspräsident und Chef der Amal-Bewegung Nabih Berri - ein enger Verbündeter der Hisbollah - verurteilte den Angriff scharf und sagte, unter den Todesopfern seien auch US-Staatsbürger. Die Mutter habe Verletzungen erlitten.

Seit Ende November gilt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich regelmäßig Verstöße vor. Israel greift nahezu täglich weiter im Nachbarland an. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Bint Dschubail liegt in der Nähe der Grenze und weit südlich des Flusses./wh/DP/zb