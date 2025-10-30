ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
30.10.2025 16:57:00
Für US-Regierung gedacht: Manager von L3Harris hat Zero-Days an Russen verkauft
Der Rüstungskonzern L3Harris arbeitet auch an Zero-Day-Exploits für die US-Regierung. Der dafür zuständige Manager hat sich damit aber persönlich bereichert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
