FUJIMI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FUJIMI hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJIMI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at