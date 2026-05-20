Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
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20.05.2026 15:26:02
Full Transcript: Hasbro Q1 2026 Earnings Call
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