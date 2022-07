Fusion von TF1 und RTL-Tochter M6: Wettbewerbshüter besorgt - Aktien von RTL und Bouygues tiefer

Diese Bedenken betreffen vor allem den Werbemarkt, wie die M6-Mutter RTL mitteilte. Die Bertelsmann-Tochter RTL und der Mischkonzern Bouygues wollen jedoch an ihren ursprünglichen Fusionsplänen für die Sendergruppen M6 und TF1 festhalten, und kündigten eine Antwort an die französische Wettbewerbsaufsicht binnen drei Wochen an. Die Anhörungen vor dem Ausschuss der französischen Wettbewerbsbehörde sind für den 5. und 6. September angesetzt.

Die RTL-Aktie verliert am Mittwoch via XETRA zeitweise 0,88 Prozent auf 38,16 Euro, während die Bouygues-Anteilsscheine an der EURONEXT um 0,10 Prozent leichter bei 28,91 Euro tendieren.

FRANKFURT (Dow Jones)