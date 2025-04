ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL Group von 21,40 auf 29,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für das Medienunternehmen sprächen derzeit gleich mehrere Gründe, aus denen das neue Kursziel resultiere, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So seien die Anlaufverluste im Streaming-Geschäft deutlich gesunken. Zudem dürften die Margen bei Fremantle steigen und eine Erholung des deutschen Werbemarktes deute sich an./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 03:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 03:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.