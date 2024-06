Fußball verdrängt Netflix und sorgt für Jahresrekord im Mobilfunknetz

Vodafone wertet den Datenverkehr bei den EM-Spielen der Hinrunde ausNetflix-Datenverkehr geht während der Fußball-Übertragungen deutlich zurückEM-Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland bislang mit dem höchsten DatenflussJahres-Rekord: Fast 9 Millionen Gigabyte fließen am 21. Juni durch das MobilfunknetzRoaming: Polen, Niederlande und Frankreich mit besonders vielen Fans in DeutschlandDie Fußball-Begeisterung ist derzeit überall zu spüren – auch am Smartphone. Millionen Fans aus dem In- und Ausland schauen sich die Spiele unterwegs an und verschicken Fotos und Videos. Doch sorgt die Fußball-Europameisterschaft auch für neue Datenrekorde? Zumindest eines wird nach der Hinrunde deutlich: König Fußball gewinnt, Netflix hat das Nachsehen. Zur Prime-Time zwischen 20 und 22 Uhr ging der Netflix-Datenverkehr während der Fußball-Übertragungen um bis zu 15 Prozent zurück. Bei Spielen des deutschen Teams sogar um bis zu 40 Prozent. Das zeigt eine Datenanalyse aus dem Vodafone Netz.Die Auswertung zeigt auch, dass die Mobilfunknutzung in den EM-Stadien in der Vorrunde maximal dem Niveau von Champions-League-Spielen entspricht. Während des Eröffnungsspiels des deutschen Teams gegen Schottland transportierte das Vodafone-Netz im EM-Stadion in München, das durch zahlreiche LTE– und 5G-Antennen versorgt wird, im Zeitraum 19 bis 23 Uhr insgesamt 5.600 Gigabyte an Daten. Das ist im Vergleich aller Hinrunden-Spiele der Höchstwert, bei den meisten EM-Partien ist der Datenfluss eher vergleichbar mit dem von Bundesligaspielen. Besonders in den Minuten vor den Spielen fließen die Daten, die Vorfreude vor dem Spiel sorgt für die meisten Nachrichten und Postings; während der Spiele konzentrieren sich die Fans eher auf das Geschehen auf dem Rasen.65.800 GigabyteDaten wurden während der EM-Vorrunde in den Stadien im Vodafone-Netz transportiert.Insgesamt wurden in den 28 Spielen der Vorrunde in den EM-Stadien im Vodafone Mobilfunknetz 65.800 Gigabyte transportiert. Mit der Datenmenge könnte man fast 2,5 Jahre am Stück Lieblingsserien bei Netflix streamen (Grundlage für diese Rechnung: Bei hoher Auflösung schießt bei Netflix auch der Verbrauch in die Höhe: Pro Stunde HD-Streaming fließen etwa 3 GByte Daten durch Ihre Leitung). Täglich werden im Jahr 2024 mehr als 8 Millionen Gigabyte im gesamten Mobilfunknetz von Vodafone transportiert. Der neue Jahres-Höchstwert liegt bei 8,95 Millionen Gigabyte und wurde am 21. Juni erzielt. An diesem Tag spielten unter anderem Polen gegen Österreich und die Niederlande gegen Frankreich.In München (66.000 Plätze; 3 Spiele) fielen im Stadion über alle Spiele hinweg am meisten Daten an. Im Ranking folgen die Fußball-Tempel in Dortmund (60.500 Plätze; 3 Spiele), Stuttgart (51.000 Plätze; 3 Spiele), Düsseldorf (47.000 Plätze; 3 Spiele) und Köln (43.000 Plätze; 3 Spiele).Besonders viele Fans begleiten ihre Nationalmannschaften aus Polen, den Niederlanden und Frankreich nach Deutschland. Darauf deuten ausgewertete Roamingdaten hin.Tanja Richter, Technik-Chefin von Vodafone: „Die Fans nutzen ihr Smartphone immer mehr, um ihre Eindrücke vom Spiel und von der Stimmung auf den Rängen mit ihren Freunden zu teilen. Fußballstadion und Smartphone, das gehört zusammen.“Top 10 Spiele, Datenmenge in GigabyteDeutschland-Schottland5.700Rumänien-Ukraine5.400Slowenien-Serbien4.300Italien-Albanien4.000Türkei-Portugal3.900Türkei-Georgien3.600Belgien-Rumänien2.600Albanien-Spanien2.500Deutschland-Ungarn2.400Serbien-England2.300Top 10 Stadien, Datenmenge in GigabyteMünchen15.300Dortmund11.500Stuttgart6.400Köln6.400Düsseldorf5.950Leipzig5.200Hamburg4.600Gelsenkirchen4.150Frankfurt3.900Berlin2.500Top 3 Fans nach RoamingdatenPolenNiederlandeFrankreichDer Beitrag Fußball verdrängt Netflix und sorgt für Jahresrekord im Mobilfunknetz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel