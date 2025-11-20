Futu A legte Quartalsergebnis vor

Futu A äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 440,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 818,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at